Тбилиси, 16 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пока первого заседания нового парламента Грузии девятого созыва не назначал, так как ЦИК еще не издал итоговый протокол парламентских выборов 2016 года. Со специальным заявлением в связи с распространяемой в СМИ информацией о проведении первого заседания новоизбранного парламента выступила администрация президента Грузии.

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Согласно заявлениям депутатов нового парламента, первое заседание должно пройти 18 или 19 ноября. Президент считает эти заявления поспешными и подчеркивает, что точное время первого заседания станет известно только после того, как ЦИК опубликует итоговый протокол выборов, а президент издаст соответствующий правовой акт и назначит дату заседания.

Как известно, парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября, а 30 октября в 50 мажоритарных округах состоялся второй тур выборов. По предварительным данным ЦИК, в парламент прошли три партии — «Грузинская мечта», «Единое национальное движение» и «Альянс патриотов Грузии», а также независимый мажоритарный депутат Саломэ Зурабишвили и один мажоритарный депутат от Партии промышленников.