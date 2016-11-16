Детройт, США, 16 ноября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представители «Детройт Ред Уингз» на домашней арене уступили «Тампа Бэй Лайтнинг». Встреча, прошедшая 15 ноября в Детройте, завершилась со счетом 3:4.

Хоккей

Героем матча стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

После семнадцати матчей в чемпионате НХЛ хоккеисты «Тампа Бэй Лайтнинг» пока занимают шестое место на «Востоке», имея в активе 21 очко. «Детройт Ред Уингз», набравший 17 баллов, находится на 12-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Детройт Ред Уингз» — «Тампа Бэй Лайтнинг» — 3:4.