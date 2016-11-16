Челябинск, 16 ноября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В Челябинской области — новый кровавый инцидент, связанный с использованием подростками оружия. 15-летний юноша в квартире родителей случайно застрелил из охотничьего ружья 16-летнюю девушку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

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Трагедия произошла в поселке Октябрьском Копейского городского округа. Вчера, 15 ноября 2016 года, вечером было обнаружено тело девушки со следами огнестрельного ранения. Следователи СКР по Челябинской области в настоящее время проводят доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По предварительной версии, подросток демонстрировал девушке ружье своего отца. В какой-то момент произошел выстрел, который оказался смертельным для 16-летней челябинки.

Отметим, два дня назад, 14 ноября, под Псковом в поселке Струги Красные несовершеннолетние парень и девушка из оружия, принадлежащего отчиму подростка, открыли огонь по полицейским, а затем совершили самоубийство. Все свои шаги подростки делали в осознанном состоянии, при этом хладнокровно комментируя действия в социальной сети.

Все чаще стали появляться сообщения о происшествиях, в которых подростки используют оружие, в том числе огнестрельное. Особенно настораживает тот факт, что чаще дети стали добираться до оружия своих родителей. Очевидно, что в поле зрения детей попадает оружие, которое находится к ним ближе всего, и малейшая оплошность при хранении становится причиной трагедии.

Другая сторона проблемы заключается в том, что все чаще у детей появляются мотивы браться за оружие. Одним из таких, по мнению экспертов, является влияние на сознание детей компьютерных игр, в которых транслируется безумная жестокость.

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