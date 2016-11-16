Калуга, 16 ноября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Более 90 тысяч детей Калужской области в возрасте от 7 до 17 лет (92% от общего числа детей), в том числе 33 559 (90%) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовано отдохнули летом 2016 года. Об этом 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил помощник министра образования и науки Калужской области Артем Тихонов.

Машков Илья Иванович. В пионерском лагере. 1926

По его словам, детская оздоровительная кампания на территории области прошла в 16 загородных оздоровительных учреждениях региона, в 3 санаториях и 3 учреждениях санаторного типа, в 356 лагерях с дневным пребыванием, в 8 лагерях труда и отдыха и в 17 туристических и палаточных лагерях.

Также отдых детей и подростков летом осуществлялся на пришкольных участках и досуговых площадках, организованных при образовательных учреждениях и культурно-досуговых центрах. В многодневных походах приняли участие 6779 детей.

На оздоровительных базах Черного и Азовского морей побывали 634 ребенка, в том числе 100 детей отдохнули в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Крыму.

По путевкам, предоставленным Постоянным Комитетом Союзного государства для детей и подростков, проживающих в районах, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 89 детей прошли лечение в Белоруссии, 100 детей — в Краснодарском крае. Для победителей областных, всероссийских, международных конкурсов и олимпиад были организованы профильные смены в Международных детских центрах «Артек» и «Орленок», где отдохнул 151 человек. 64 ребенка поправили свое здоровье в Брянской области в «Белобережском детском санатории».

96 детей из числа беженцев, прибывших с Украины, были оздоровлены на базе комплекса «Снегири» Управления делами президента РФ в рамках акции «Дети России — детям Донбасса».140 детей отдохнули в сербском городе Ниш.

Кроме того, для школьников были организованы трехдневные познавательные туристические поездки в Санкт-Петербург с использованием регулярных рейсов из аэропорта «Калуга». Оплата расходов на проезд экскурсионных групп была предусмотрена в госпрограмме «Развитие туризма в Калужской области». Кстати, 89% калужских родителей в 2016 году высоко оценили уровень организации местными властями летнего отдыха своих детей.

«Средства областного бюджета на организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков составили более 140 млн рублей, в том числе более 60 млн рублей предусмотрены на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из средств местных бюджетов затрачено более 65 млн рублей. Кроме того, привлекались родительские, спонсорские средства и средства предприятий. Также на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году были выделены средства федерального бюджета в размере 16,7 млн рублей», — подчеркнул Артем Тихонов.