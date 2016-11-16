Москва, 16 ноября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК), предоставляющие правительству возможность самостоятельно перераспределять 10% средств на оборону и безопасность без внесения поправок в бюджет, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроектом откладывается на год срок вступления в силу норм об обязательном формировании и ведении перечня и реестра источников доходов Российской Федерации в отношении субъектов РФ и муниципальных образований. Кроме того, законопроект предусматривает, что данные реестра источников доходов бюджетов бюджетной системы России представляются в заксобрание субъекта РФ одновременно с проектом закона о бюджете данного региона.

Документ устанавливает, что остатки средств федерального бюджета на 1 января 2017 года направляются в 2017 году на увеличение сверх объемов бюджетных ассигнований на реализацию решений президента и правительства по обеспечению мероприятий в сфере общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, исследования и использования космического пространства и развития ОПК в объеме, не превышающем сумму нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, зарезервированных на эти цели в 2016 году.

10% средств на оборону и безопасность перераспределят

Решения об использовании остатков средств федерального бюджета принимаются правительством с внесением поправок в сводную бюджетную роспись федерального бюджета. Законопроект создает правовые основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения поправок в бюджет, в соответствии с предложениями руководителей отдельных федеральных госорганов по перераспределению бюджетных ассигнований в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в пределах 10% от объема указанных бюджетных ассигнований.

Предусматривается, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам власти, ответственным за реализацию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников может осуществляться без внесения поправок в трехлетний бюджет. Определяется порядок согласования таких изменений Минфином с комиссией Госдумы по закрытым статьям бюджета: в течение 3 рабочих дней со дня внесения поправок Минфин должен проинформировать об этом обе палаты парламента и Счетную палату.

За нарушения условий дотаций регионы могут их лишиться

Кроме того, во избежание правовых коллизий уточняются положения БК, направленные на пресечение практики, когда законами субъектов РФ устанавливаются различные дополнительные нормативы отчислений для налогов, уплачиваемых при применении УСН и для минимального налога.

Для исполнения программ государственных заимствований законопроектом предлагается исключить условие о снижении расходов на обслуживание госдолга России из Бюджетного кодекса. Законопроектом уточняется понятие «дотация», предусматривается возможность закрепления их целевого характера. Предусматривается, что главы субъектов РФ будут заключать договоры с Минфином об условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. В случае нарушения условий их предоставление может быть приостановлено либо сокращено.

Акцизы на топливо перераспределяются в пользу Федерации

При подготовке законопроекта ко второму чтению была одобрена поправка, исключающая госпрограмму вооружений из перечня госпрограмм, средства на которые Минфин вправе перераспределять бюджетной росписью. Также изменениями ко второму чтению правительству дается право переносить остатки средств, которые будут не использованы в 2016 году, в Резервный фонд правительства. Увеличивается доля акцизов на алкоголь, направляемая в региональные бюджеты — с 40 до 50%.

Меняются нормативы перераспределения поступлений от акцизов на топливо и моторные масла между федеральным и региональными бюджетами. В 2017 году они составят 38,3% и 61,7%, в 2018 г. — 42,6% и 57,4%, в 2019 году — 39,8% и 60,2%. Сейчас в федеральный бюджет зачисляется 12% этих акцизов, в региональный — 88%.

Законопроектом устанавливается минимальный размер межбюджетных трансфертов из федерального дорожного фонда бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности — не менее 8% базового объема средств дорожного фонда на соответствующий финансовый год. Эти средства будут распределяться между бюджетами субъектов РФ согласно закону о бюджете на соответствующий год.