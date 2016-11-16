Яунде, 16 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум.



Skitterphoto Ящик с алкоголем

21 гражданин Камеруна скончались в результате употребления кустарно произведенного алкоголя, сообщает Figaro.

По данным местных СМИ, на данный момент на востоке страны зарегистрирован 21 смертельный случай в результате употребления так называемого одонтола, 18 из которых произошли в коммуне Миндуру, еще три — в коммуне Абон Мбан. Среди жертв есть также женщины.

В больницах Абон Мбана по-прежнему находятся 22 человека. Власти районов, в которых произошли инциденты, ввели запрет на производство опасной продукции.

Одонтол производится в кустарных условиях на основе пальмового вина, сахара и древесной коры. Он дешев и привлекает тех, кто не может позволить себе лицензионную алкогольную продукцию. Этот инцидент стал не первым случаем отравления этим алкогольным изделием в стране.