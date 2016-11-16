Москва, 16 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В России серьезно нарушена координация ведомств, отвечающих за фитосанитарный и ветеринарный контроль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании Совета Федерации, комментируя вопрос о мерах, призванных исключить дублирование контрольно-надзорных функций Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) и соответствующих уполномоченных региональных органов в сфере фитосанитарного и ветеринарного надзора.

Pixabay.com Ветеринарный контроль

«С учётом разрозненности, с учётом того, что ветеринарные службы в субъектах России (работают в условиях, когда) абсолютно нет вертикали, у нас анархия, каждый сам по себе. Каждый губернатор решает по-своему эту проблему — сводки каждый день, АЧС, чума свиней в каждом районе, на Кубани, в Ставрополье, в Саратове, где угодно, мы уже даже за Урал переходим. Это опасно, мы в общем-то уничтожаем сотни тысяч поголовья», — заявил Ткачев.

«С одной стороны мы тратим миллиарды рублей, а с другой — кто будет всё это компенсировать? Люди разоряются», — констатировал министр.

По его словам, в России сейчас появилось множество заболеваний, таких как африканская чума свиней или птичий грипп, и это серьёзно может подорвать усилия, ранее направленные на поддержку и развитие отечественного АПК, и особенно на развитие его экспортного потенциала в связи со специфическими требованиями органов надзора других стран, таких как Китай.

«Нужно найти золотую середину и баланс — дисциплина в ветеринарии должна присутствовать», — заявил Ткачев, добавив, что сейчас «отступать» в этом вопросе, принимать решения о дебюрократизации и передаче контрольных функций «на откуп территориальным органам», нельзя.

«Должна быть единая позиция, единая идеология. Мы готовим ряд поправок, чтобы была единая служба, единый подход и единая дисциплина. По-другому порядок мы не наведём. Ситуация ухудшается с ветеринарией, и эпидемиологическая обстановка тяжелейшая. То, что мы сделали, мы можем потерять», — констатировал Ткачев.