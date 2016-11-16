Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 ноября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области, возможно, задержан мэр города Денис Кошурников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Переславской городской думы Сергей Хабибулин.

Фото страницы Дениса Кошурникова в Facebook Денис Кошурников

В здании городской администрации, в том числе в кабинете мэра, идут обыски и выемка документов. По информации депутата, к мэру и некоторым другим чиновникам сотрудники правоохранительных органов пришли рано утром домой.

«Обыски, выемка документов и компьютеров проходят в администрации и комитете по управлению муниципальным имуществом. Что именно с самим Денисом Кошурниковым, задержан он или нет, пока неизвестно. Также обыски идут на предприятиях, аффилированных с мэром — «Славрос» и «Протэкт», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Хабибулин.

Претензии к Денису Кошурникову ранее неоднократно высказывали представители региональной власти. Чиновника обвиняли в плохой подготовке к отопительному сезону, а также в том, что в разгар пуска тепла он уехал из города, уйдя в отпуск. Губернатор Дмитрий Миронов на одном из заседаний правительства спрашивал, появляется ли Кошурников на работе вообще.

Источник в региональных правоохранительных органах подтвердил наличие следственных действий в органах власти Переславля, отметив, что там работают сотрудники силовых ведомств из Москвы.