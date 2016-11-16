Калуга, 16 ноября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2016 года жители Калужской области набрали банковских кредитов на 33,2 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 ноября в отделении по Калужской области Главного управления Банка России по ЦФО.

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Ссудная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, к 1 октября достигла 75,9 млрд рублей, а за год задолженность выросла на 1,3%.

Между тем, с начала этого года жители области пополнили свои банковские счета на 9,3 млрд рублей и по состоянию на 1 октября 2016 года общий объем вкладов населения превысил 124 млрд рублей.

Добавим, по данным Калугастата на сентябрь 2016 года, средняя начисленная заработная плата в Калужской области составила 31 тыс. 400 рублей.

Напомним, на 1 октября 2016 года на территории Калужской области действуют три региональных банка, три филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 231 обособленное структурное подразделение кредитных организаций (дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).