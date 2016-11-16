Россия может потерять китайский рынок мяса — Минсельхоз
Москва, 16 ноября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Если Россия не победит африканскую чуму свиней (АЧС) и не наладит работу органов ветеринарного и фитосанитарного контроля, отечественный АПК рискует потерять китайский рынок, а вслед за ним — и многие другие. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании Совета Федерации.
«Ни килограмма мяса (китайцы) не возьмут из России по причине того, что у нас гуляет, свирепствует АЧС», — заявил Ткачев.
В то время как в России поголовье свиней составляет 25 млн свиней, в Китае оно достигает 450 млн голов. «Плотность дикая, не только людей, но и животных. Поэтому они не берут мясо, где есть АЧС и так далее», — пояснил министр.
«Когда мы говорим, купите у нас свинину, давайте мы её завезём, китайцы говорят следующее: у вас африканская чума, у вас плохая обстановка, мы этого не сделаем, пока вы не наведёте порядок», — констатировал он.
Если Россия не преодолеет эту беду, то «мы не только китайский рынок потеряем, но и другие», предостерег глава Минсельхоза.
По его словам, проблема с ветеринарным надзором существует и в других отраслях АПК, например, в птицеводстве. «У нас появилась куча заболеваний: и африканская чума свиней, и птичий грипп, и дерматит — это всё, что мешает нам сегодня выходить на экспортные рынки», — констатирует министр.
Причина сложившегося положения дел заключается «в разрозненности, разночтении, отсутствии единого подхода» в работе органов ветеринарного и фитосанитарного контроля, добавил он.