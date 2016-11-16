Москва, 16 ноября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Если Россия не победит африканскую чуму свиней (АЧС) и не наладит работу органов ветеринарного и фитосанитарного контроля, отечественный АПК рискует потерять китайский рынок, а вслед за ним — и многие другие. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мясной отдел в магазине

«Ни килограмма мяса (китайцы) не возьмут из России по причине того, что у нас гуляет, свирепствует АЧС», — заявил Ткачев.

В то время как в России поголовье свиней составляет 25 млн свиней, в Китае оно достигает 450 млн голов. «Плотность дикая, не только людей, но и животных. Поэтому они не берут мясо, где есть АЧС и так далее», — пояснил министр.

«Когда мы говорим, купите у нас свинину, давайте мы её завезём, китайцы говорят следующее: у вас африканская чума, у вас плохая обстановка, мы этого не сделаем, пока вы не наведёте порядок», — констатировал он.

Если Россия не преодолеет эту беду, то «мы не только китайский рынок потеряем, но и другие», предостерег глава Минсельхоза.

По его словам, проблема с ветеринарным надзором существует и в других отраслях АПК, например, в птицеводстве. «У нас появилась куча заболеваний: и африканская чума свиней, и птичий грипп, и дерматит — это всё, что мешает нам сегодня выходить на экспортные рынки», — констатирует министр.

Причина сложившегося положения дел заключается «в разрозненности, разночтении, отсутствии единого подхода» в работе органов ветеринарного и фитосанитарного контроля, добавил он.