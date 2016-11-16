Воронеж, 16 ноября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В Воронежской области в этом году получен рекордный урожай сахарной свеклы, и теперь основная задача — вовремя убрать урожай и переработать его. Этот вопрос обсуждался 15 ноября на совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов, которое провел глава региона Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Repa.hr Сахарная свекла

Как доложил заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, на данный момент зерновые обмолочены на площади 1296 тыс. га (92% к площади уборки) — в прошлом году на эту же дату было убрано 1392 тыс. га. Средняя урожайность зерновых составила 34,4 центнера с гектара (в прошлом году — 29,8 ц/га), валовой сбор составил 4458 тыс. тонн (в 2015 году — 4153 тыс. тонн). 65% обследованного зерна является продовольственным, 35% — фуражным.

Сахарная свекла убрана на площади 115 тыс. га или 94% к плану, урожайность составляет 477 ц/га — в прошлом году этот показатель составил 372 ц/га. В Хохольском районе урожайность достигла 791,2 ц/га. В целом показатель урожайности в этом году стал рекордным за последние 100 лет.

Всего собрано 5,5 млн тонн, тогда как в прошлом году — 4,1 млн. На сахарных заводах на данный момент заготовлено 4 млн тонн сахарной свеклы, переработано 3,2 млн тонн, выработано 472 тыс. тонн сахара. Ежесуточно на свеклопункты поступает 38−41 тыс. тонн сырья, перерабатывается 41−43 тыс. тонн.

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур по итогам года составит: зерна — порядка 4,6 млн тонн, сахарной свеклы — 5,6 млн тонн, подсолнечника — 0,9 млн тонн. Кроме этого, валовой сбор картофеля составит не менее 1,7 млн тонн, овощей — 0,5 млн тонн, плодов и ягод — 0,115 млн тонн.

Параллельно ведется подготовка к следующему сельскохозяйственному году: озимыми культурами засеяно 710,8 тыс. га. На данный момент специалисты оценивают их состояние как хорошее — 65% площадей, и удовлетворительное — 35%. Под урожай 2017 года семян яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах области засыпано 123 тыс. тонн или 108% к плану (113,1 тыс. тонн).

Глава региона Алексей Гордеев поручил принять все необходимые меры для переработки сахарной свёклы, учитывая рекордный урожай корнеплода в этом году.

«Нужно провести необходимые консультации по заключению договоров на переработку дополнительных объемов сахарной свёклы, помочь убрать свёклу и переработать», — подчеркнул губернатор.