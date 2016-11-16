Симферополь, 16 ноября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Вооруженный мужчина, который, предположительно, является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, задержан в Симферополе (Крым). Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«При себе он (задержанный) имел гранату, пистолет и элементы для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ)», — уточняется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября текущего года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины в Севастополе.

У злоумышленников были изъяты оружие, взрывные устройства большой мощности, средства спецсвязи и карты-схемы объектов предполагаемых диверсий, которые группа намеревалась осуществить.

Отмечалось, что подозреваемые уже дали признательные показания.

Читайте также: «Крымские» диверсанты признались в связях с Украиной