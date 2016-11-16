Москва, 16 ноября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. «Если изучить историю России, то можно сделать вывод, что, как правило, проходила консолидация элит, а не народа. В настоящее же время наблюдается, скорее, обратная тенденция. Однако существует целый ряд препятствий, которые необходимо преодолеть с целью объединения российского общества», — заявил генеральный директор, главный редактор «ТПП-Информ», доктор исторических наук, профессор Сергей Небренчин, выступая на круглом столе «Актуальные вопросы консолидации современного российского общества», который проходит 16 ноября в пресс-центре ИА REGNUM.

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По его словам, тема консолидации возрастает: «То, что мы наблюдаем в мире — угрожаемый период. Глобальные угрозы стремительно нарастают. Важно понять — вокруг чего и кого должно пройти объединение, а также о какой консолидации идет речь: элиты или народа?».

Небренчин указал на важность разграничения понятийного аппарата. Он отметил, что за тысячелетний период истории России, как правило, проходила консолидация элит, а не народа, причем «объединение происходило вокруг чужестранных элит, которые приходили на управление государством». К ним, по словам Сергея Небренчина, присоединялись представители малочисленных коренных народов России, реже и в наименьшем количестве — представители славянства.

Говоря об объединении народа, эксперт заявил, что этому способствовали определенные факторы, например, войны.

Комментируя же современную действительность, доктор исторических наук заметил обратную тенденцию: «Сейчас происходит разбалансировка элит. Идет серьезное противоборство. Консолидация же общества происходит сейчас в большей степени».

Помимо этого, Небренчин выделил направления, по которым происходит процесс консолидации. Во-первых, речь идет о нейтрализации внешнего влияния. Во-вторых, важную составляющую играет партийное, общественное строительство: «Мы должны выходить на прямые выборы», — заявил эксперт, указав, что это является устранением препятствий на пути к консолидации.

Профессор выделил важные условия для реализации цели объединить российское общество: «Элита должна соответствовать структуре общества. Сейчас, да и в истории России, этого нет и не было». В этом контексте Сергей Небренчин вновь обратился к этнической составляющей вопроса, отметив, что не должны быть титульные и нетитульные этносы, иначе это может привести к распаду государства, как это случилось в СССР. Кроме того, эксперт также уделил внимание экономической составляющей: «Что может объединить учительницу из Брянска и вчерашнего министра?».

Наконец, важное значение для преодоления препятствий на пути к консолидации играет информационная составляющая. Она, по мнению генерального директора «ТПП-Информ», неразрывно должна быть связана с идеей, но не такой, как коммунистическая или демократическая, которые в итоге ведут к краху: «Выживание, самосохранение, развитие, подъем — вот главные идеи консолидации. Особенно в эпоху глобальных вызовов».

«Информационная система должна быть полностью изменена. Это главное условие для преодоления препятствий», — подытожил Сергей Небренчин.

Напомним, сегодня, 16 ноября, в пресс-центре ИА REGNUM проходит круглый стол «Актуальные вопросы консолидации современного российского общества», организаторами которого выступают: ИА REGNUM, Медиагруппа «ТПП-Информ», Ассоциация «Аналитика». Заявленная основная цель мероприятия — согласование подходов к консолидации общества в условиях нарастающих угроз развитию и национальной безопасности России.