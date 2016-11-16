Москва, 16 ноября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Резервный фонд России за январь-октябрь 2016 года сократился примерно на 1,6 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

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По состоянию на 1 января совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составлял 3 трлн 640 млрд 569,7 млн рублей.

Курсовая разница от переоценки средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Центробанке РФ за январь-октябрь 2016 года составила (-) 478 млрд 962,3 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2016 года совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 1 трлн 991 млрд 607,4 млн рублей.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) за январь-октябрь 2016 года сократился на 685 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте составил 5 трлн 227 млрд 183,5 млн рублей.

Курсовая разница от переоценки средств Фонда за январь-октябрь 2016 года составила (-) 678 мдрд 489,5 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2016 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 4 трлн 541 млрд 928,1 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что Резервный фонд на конец 2016 года составит 1,1 трлн рублей, Фонд национального благосостояния — 4,7 трлн, причем 1,6 трлн уже вложены в проекты. Вместе с тем замглавы Минфина Алексей Лавров сообщил о том, что Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 г, после чего Минфин начнет брать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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