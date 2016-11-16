Лондон, 16 ноября, 2016, 12:07 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

Правительству премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, возможно, придется в значительной мере изменить законодательство страны по отношению к ЕС, прежде чем оно сможет задействовать статью 50 Лиссабонского договора, заявила судья Верховного суда Соединенного Королевства Бренда Марджори Хейл. Об этом сообщает The Guardian.

С таким заявлением она выступила в Куала-Лумпуре на лекции для студентов-юристов, которая была опубликована 15 ноября. По её словам, разбор дела о том, кому принадлежит право начала процесса выхода страны из ЕС, затрагивает «сложные и деликатные» вопросы об отношениях между правительством и парламентом.

Хейл обратила внимание на то, что пока неясно, будет ли достаточно одобрения парламента страны на задействование статьи 50, или правительству придется искать замену Закона о Европейских сообществах, в рамках которого Великобритания и стала частью Европейского экономического сообщества, предшественника ЕС.

Она также обратила внимание на то, что референдум, в котором победили сторонники выхода, не был юридически обязательным для парламента.

Замечания Хейл уже вызвали волну критики некоторых политиков и СМИ. Так, бывший министр по делам труда и пенсий Иан Дункан Смит отметил, что Хейл выступает за ЕС, и предупредил, что в обязанности судей не входит говорить парламенту, что делать.

Напомним, Королевский суд Великобритании постановил, что парламенту принадлежит право задействовать статью 50 Лиссабонского соглашения, с чего должен начаться процесс выхода страны из состава ЕС. Рассмотрение дела с тех пор перенесено в Конституционный суд, который рассмотрит апелляцию решения нижестоящей инстанции.