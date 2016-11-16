Москва, 16 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Москве запущен новый онлайн-сервис — калькулятор жилищно-коммунальных услуг, сообщили 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономической политики и развития. В ведомстве отметили, что с его помощью посетители сайта имеют возможность быстро посчитать свои расходы на ЖКУ, а также проверить правомерность применяемых цен и тарифов на жилищные и коммунальные услуги.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

«Как показывает опыт, такие онлайн-сервисы пользуются успехом у москвичей: на нашем сайте одними из наиболее популярных разделов являются виджеты, которые помогают рассчитать налоги. Уверен, что данный сервис станет еще одним шагом в формировании идеологии грамотного потребителя», — подчеркнул глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

В ведомстве пояснили, что благодаря приложению жители Москвы смогут получить разъяснения по структуре и содержанию единого платежного документа (ЕПД), ознакомиться с перечнем всех жилищных и коммунальных услуг, нормативно-правовыми документами, определяющими деятельность ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний в сфере ЖКХ.

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Помимо этого, сервис предлагает полезные советы о том, как в домашних условиях можно эффективно расходовать коммунальные ресурсы и тем самым экономить на оплате ЖКУ. Позднее в приложение добавят развернутую информацию о порядке получения москвичами льгот и субсидий на оплату ЖКУ.

В департаменте добавили, что уже сейчас калькулятором могут воспользоваться жители всех округов старой Москвы. Для жителей Новой Москвы он станет доступным с начала 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данное приложение не единственное в списке виджетов, которые москвичам предлагают городские власти. В частности, одним из первых приложений стал сервис, с помощью которого москвичи смогли передавать показания водосчетчиков с помощью мобильных телефонов.

Подробности читайте здесь: Показания водосчетчиков в Москве можно будет передавать с помощью мобильного телефона