Саратов, 16 ноября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области в отношении участкового уполномоченного отдела полиции № 4 в составе УМВД РФ по городу Саратову возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» в размере 55 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По версии следствия, с 27 по 28 октября 2016 года участковый, создавая видимость в оказании содействия при принятии решения по материалу проверки, находившемуся в производстве у его коллеги, не имея фактически такой возможности, совершил хищение денежных средств в размере 55 тыс. рублей с использованием своего служебного положения. Деньги принадлежали 30-летнему жителю города Саратова, который передал их супруге участкового полиции. В дальнейшем денежными средствами полицейский планировал распорядиться по своему усмотрению.

Противоправные действия злоумышленника выявлены в ходе грамотно спланированных и организованных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных работниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области.

В настоящее время следователями регионального управления СК России проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.