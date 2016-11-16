Москва, 16 ноября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Пензенского областного суда в отношении 24-летнего Артема Момонта, осужденного за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

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Следствием установлено, что Момонт с октября по декабрь 2014 года через интернет заказал из Китайской Народной Республики курьерской доставкой партию наркотического средства массой больше 1 кг, заранее оплатив заказ. Через несколько дней в Пензе курьер вручил доверенному лицу Момонта, неосведомленному о его преступном умысле, почтовое отправление с находящимся внутри наркотическим средством.

Осужденный, оспаривая законность приговора, обжаловал его в вышестоящий суд. Однако Верховный суд оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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