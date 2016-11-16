Ярославль, 16 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. После вмешательства правительства Ярославской области в ситуацию с отоплением в поселке Дубки ТГК-2 увеличила давление в теплопроводе. Кроме того, районная прокуратура усмотрела повод для привлечения теплоснабжающей организации к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сама ТГК-2 признала ситуацию с отоплением в Дубках «крайне негативной». Температура в жилых домах и объектах социальной сферы — в школе и двух детских садах — несмотря на холода оставалась ниже норматива. Причиной этого специальная комиссия назвала почти 50% теплопотери из-за аварийного состояния теплопровода и отсутствия изоляции в некоторых его местах. Вину за происходящее ТГК-2 возложила на компанию «ЖКХ «Заволжье», обслуживающую трубопровод в Дубках и задолжавшую теплогенерирующей компании 48 миллионов за поставленную теплоэнергию. А также, отчасти, на администрацию Ярославского района, которая, по словам ТГК-2, не проявила активности в решении проблемы.

Ситуацию в Дубках обсудили и депутаты Ярославской областной думы, обязавшие администрацию района привести теплопровод, находящийся в муниципальной собственности, в порядок. К решению проблемы также подключилось областное правительство. В результате досталось и ТГК-2. 15 ноября компанию заставили увеличить давление в теплопроводе. Кроме того, в отношении поставщика возбуждено дело об административном правонарушении. В правительстве не сомневаются: компанию накажут рублем.

«По поручению главы региона мы плотно занимаемся этим вопросом. Сегодня дважды разговаривал с генеральным директором местной ТГК-2, проведено рабочее совещание. В итоге на 16.00 давление в трубе увеличено. В 12 часов ночи рабочая группа осуществит контрольный выезд для замера температуры в детских садах и школах. 11 ноября прокуратура района возбудила административное дело в отношении ТГК-2, им выдано предписание на устранение недостатков. Безусловно, будут выписаны штрафы. Однако наша задача в первую очередь не штрафы, а обеспечение нормального теплоснабжения поселка на протяжении всего отопительного сезона», — отметил заместитель председателя правительства Виталий Ткаченко.

В ТГК-2 при этом подчеркивают, что теплоноситель в Дубки будет поставляться сверх договорных объемов для компенсации теплопотерь в аварийном трубопроводе — «для предотвращения катастрофы».

«Решение принято, несмотря на то, что это приведет к дополнительной финансовой нагрузке на ТГК-2, а источник компенсации потерь в настоящий момент не определен. В то же время региональное правительство взяло на контроль предоставление и исполнение администрацией Ярославского района графика погашения задолженности перед ТГК-2, а также приемку прибора учета до 22 ноября, который зафиксирует фактический отпуск тепла для нужд поселка, включая сверхнормативные потери», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «ТГК-2».

При этом в компании напоминают, что «проблема теплоснабжения Дубков носит системный характер и связана с бесхозяйственным отношением руководства Ярославского муниципального района и ЖКХ «Заволжье» к эксплуатации трубопроводов».

«Её невозможно решить лишь сверхдоговорным отпуском тепла с ТЭЦ, проблема требует кардинальных мер — срочного аварийного ремонта и восстановления тепловой изоляции сетей ЖКХ «Заволжье». ТГК-2, как и жители поселка Дубки, ожидает, что ремонт теплопровода будет начат в ближайшее время», — заявляют в ТГК-2.

Впрочем, в правительстве Ярославской области сообщают, что ремонт теплосистемы поселка будет произведен по окончании отопительного сезона.