Астана, 16 ноября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Жители стран Европы и Центральной Азии уверены, что их правительства предпринимают недостаточно мер для борьбы с коррупцией. Такие результаты были озвучены сегодня, 16 ноября, в докладе международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, посвященном глобальному исследованию «Барометр мировой коррупции Транспаренси Интернэшнл».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Казахстан во второй раз стал участником данного исследования, важнейший вопрос которого — «Платили ли вы взятки за получение государственных услуг в течение последних 12 месяцев?».

«В 2016 году 29% респондентов из Казахстана ответили, что давали взятки. Для сравнения, в 2013 году на данный вопрос утвердительно ответили 39,9% респондентов. Согласно данным исследования, процент граждан, дававших взятки, снизился на 10,9%, по сравнению с 2013 годом», — отмечается в докладе.

На вопрос «Снизился ли уровень коррупции за последние 4 года?» утвердительно ответили 37% респондентов, 32% заявили, что не заметили прогресса в борьбе с коррупцией. Еще 22% опрошенных не определились в своем мнении.

При этом респонденты уточнили, что наиболее коррумпированными структурами они считают правоохранительные органы (35% опрошенных), руководителей бизнес-компаний (29%), судей и работников судов (28%).

«Сами граждане признались, что чаще всего платят взятки дорожным полицейским (47%), за получение пособий по безработице (33%), в судах при рассмотрении гражданских дел (31%). Менее трети опрошенных заявили, что давали взятки за устройство на работу в системе образования (23%), за устройство ребенка в детский сад, школу (17%), получение социальных выплат (21%), медицинских услуг (20%) и получение официальных документов в госорганах (19%)», — говорится в докладе.

Отмечается также, что 46% респондентов дали низкие оценки работе правительства в сфере противодействия коррупции, и только 37% опрошенных позитивно оценили предпринимаемые в этой сфере меры.

«Главными проблемами, на которые правительству необходимо обратить внимание, граждане назвали здравоохранение (67%), экономику (49%), безработицу (43%), коррупцию (37%), уровень преступности (31%), образование (30%). Такие проблемы, как инфраструктура (16%), экология и политическая нестабильность (по 10%) волнуют казахстанцев значительно меньше. Проблемами миграции озабочен лишь 1% участников исследования», — уточняют в Transparency International.

Что касается других стран СНГ, то в плане дачи взяток лидирует Таджикистан — 50% опрошенных признались в том, что прибегали к этому методу для решения своих вопросов. На втором месте находится Молдавия — 42% респондентов. Третье место разделили три страны — Азербайджан, Украина и Киргизия — 38% опрошенных давали взятки чиновникам за последние 12 месяцев. На четвертом месте расположилась Россия — 34%. Замыкает пятерку лидеров Казахстан со своими 29%.

Отметим также, что в Молдавии 71% респондентов считают наиболее коррумпированными структурами администрации президента и премьер-министра, а также правительство и членов парламента. В России главными коррупционерами названы государственные служащие (38% респондентов) и правоохранительные органы (32%). На Украине наименее подверженными коррупции считают религиозных деятелей (32%), Что касается остальных структур — правительство, чиновников, президента, премьер-министра, депутатов, полицейских, судей и так далее, то в коррупции их обвинили более 50% опрошенных.

«Коррупция является серьезной проблемой по всей Европе и Центральной Азии. В странах Евросоюза многие граждане видят, как богатые и те, кто занимают государственные должности, искажают систему в своих интересах. Правительства прилагают недостаточно усилий, чтобы бороться с коррупцией, потому что власть имущие извлекают выгоду. Для того, чтобы положить конец и разорвать цепочку между богатством, властью и коррупцией, правительства должны потребовать более высокого уровня прозрачности, включая информацию о тех, кто управляет и владеет компаниями, через публичные реестры (открытые базы данных)», — приводятся в отчете слова председателя Transparency International Хосе Угаса.

Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию ее уровня по всему миру. Международное движение Transparency International было основано в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном в Берлине. Сегодня организация объединяет более 100 отделений по всему миру. В декабре 2014 года председателем правления организации был избран экс-специальный государственный прокурор Перу Хосэ Угас, известный тем, что сыграл основную роль в деле о коррупции против бывшего президента Перу Альберто Фухимори и бывшего главы национальной разведки Перу Владимиро Монтесиноса.

Отметим также, что в начале ноября на должность председателя попечительского совета Transparency Kazakhstan был избран автор ИА REGNUM Марат Шибутов.