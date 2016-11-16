Москва, 16 ноября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В ходе переговоров с ЕС по противодействию терроризму стороны намерены обсудить ситуацию в мире и противодействие финансированию терроризма. Об этом 16 ноября журналистам заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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«На повестке дня — вопросы нынешней ситуации в мире, второе — иностранные террористы-боевики, противодействие финансированию терроризма, это основные темы», — сказал Сыромолотов.

Он объяснил перенос переговоров с декабря 2016 года на январь 2017 года тем, что у представителей Евросоюза «не получается по датам»: «Завтра у нас консультации с Киргизией на эти же темы, ситуация в Центральной Азии и Афганистане. Киргизскую сторону представляет первый замминистра иностранных дел».