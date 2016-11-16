Москва, 16 ноября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Отношения между Российской Федерацией (РФ) и США могут постепенно улучшаться после избрания республиканца Дональда Трампа на пост президента США. Об этом, как передает RT, сообщил бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Я ожидал улучшений (отношений) в среднесрочном периоде и до избрания Трампа, — сказал бывший министр финансов РФ. — Просто может быть это чуть-чуть ускориться».

При этом Кудрин добавил, что России и США нужно снижать «международное напряжение», но это возможно только при совместных шагах.

«Мне кажется, сегодня к этим совместным шагам есть чуть-чуть больше возможностей, чем было», — добавил глава Центра стратегических разработок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении граждан РФ. Согласно опубликованному документу, 6 депутатов Госдумы от Республики Крым и г. Севастополя включены в «черный список» Вашингтона.

Речь идет о бывшем заместителе председателя правительства Крыма Руслане Бальбеке, депутатах Андрее Козенко, Светлане Савченко, Константине Бахареве, Павле Шперове и Дмитрии Белике.

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