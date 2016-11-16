Москва, 16 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Через 5−7 лет Россия сможет полностью выйти на самообеспечение в производстве сельскохозяйственной продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании Совета Федерации.

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1908

«Мы имеем сегодня исторический шанс накормить свою страну через пять лет, максимум семь, основными видами продовольствия — мясо, овощи, фрукты, молоко. Мы как никогда к этому близки — практически на 90% закрыт дефицит именно производством отечественных товаров», — заявил Ткачев.

«Эта задача абсолютно реалистична», — отметил он, добавив, что отрасль остаётся очень привлекательной для инвесторов, «цифра +3% каждый год не случайна».

В то же время министр отметил, что ряд рисков для отрасли сохраняется и создает для АПК новые вызовы. «Это и зависимость от импортных семян, отсутствие ресурсов государства для форсирования развития отечественных замещающих технологий. Естественно, я уже говорил о дефиците средств, который мешает развитию АПК», — заявил министр сельского хозяйства.