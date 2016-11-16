Москва, 16 ноября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В своем обращении к Верховному суду прокурор попросил оставить в силе приговор в отношении Алексея Навального, осужденного по делу «Кировлеса», передает 16 ноября радиостанция «Говорит Москва».

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В связи с решением Европейского суда по правам человека президиум Верховного суда рассматривает представление главы высшего судебного органа о возобновлении производства по указанному делу.

Как пояснил заместитель генерального прокурора Николай Винниченко, все осужденные отдавали себе отчет в характере совершаемых действий. Он также подчеркнул, что договор, заведомо невыгодный для кировского государственного предприятия «Кировлес», был подписан в соответствии с указанием Навального.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2016 года ЕСПЧ вынес постановление об отсутствии в деле «Кировлеса» политического подтекста, однако отметил нарушение прав Алексея Навального и другого осужденного по делу, Петра Офицерова.