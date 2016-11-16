Москва, 16 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев призвал парламентариев поддержать решение о выделении дополнительно от 10 млрд до 20 млрд рублей господдержки для отрасли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом глава Минсельхоза заявил на заседании Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Ткачев

«Проектом бюджета на 2017 год на поддержку отрасли предусмотрено 204 млрд рублей. Это в 1,5 раза меньше, чем предусмотрено паспортом госпрограммы», — заявил Ткачев.

«Этих средств безусловно не хватает. Я очень надеюсь, что и Государственная дума во втором чтении, и, естественно, Совет Федерации нас поддержат, и нам выделят дополнительно от 10 до 20 млрд рублей», — продолжил он.

Три года назад эта цифра была 300 млрд, напомнил министр. В текущем году поддержка сельского хозяйства достигла 224 млрд рублей.

Отметим, что в октябре Минфин выступил с предложением снизить расходы на государственную программу развития агропромышленного комплекса в 2017 году почти на 10 млрд руб. — до 204,5 млрд рублей. Ведомство также предлагает снизить расходы на поддержку АПК в 2018 и 2019 годах до 197,9 и 194 млрд рублей соответственно.