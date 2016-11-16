Москва, 16 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. 2016 год подходит к завершению, политики и экономисты вовсю считают бюджет-2017. Накануне «Единая Россия» на расширенном заседании приняла в первом чтении трехлетний бюджет 2017−2019 годов. Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал документ, отметив, что не стоит брать на себя обязательств, которые правительство не сможет выполнить. Основной упор в трехлетнем бюджете делается на исполнение майских указов президента (от 7 мая 2012 года), социальные обязательства входят в состав ключевых направлений финансовой работы — всего их шесть.

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Однако даже в текущем схематичном виде бюджет выглядит не просто «сырым», а недоработанным. С индексацией пенсий все более-менее понятно: с 1 февраля 2017 года социальные выплаты поднимутся на величину инфляции 2016 года, то есть на 5−6%, и это будет, скорее всего, единственная индексация за год. А вот с остальными параметрами расходов больше вопросов, чем ответов.

Планируется увеличить финансовую самостоятельность регионов, отменив мораторий на пересмотр налогов на недвижимость по кадастровой стоимости, простимулировав создание «сельских клубов» и сократив поток федеральных денег. Производство предполагается направлять в сторону выпуска продукции двойного назначения так, чтобы мощности не простаивали, а рабочие места не сокращались. Одно только это наводит на мысль, что с деньгами в казне очень туго.

Но самое интересное даже не это. Очень любопытно, какие параметры по цене на нефть и стоимости доллара США будут заложены в бюджет. Базовый прогноз Минэкономразвития на 2017−2019 годы предполагает нефть по $40 за баррель. Однако есть модернизированный сценарий «базовый плюс», в котором в 2017 году «черное золото» будет стоить $50 за «бочку», а в 2018—2019 годах — не менее $55 за баррель.

Для сравнения: средняя цена барреля Brent в 2016 году составляет $42,46, и в ней не отражаются ни спады к годовым минимумам, ни спекулятивные взлеты. И для того, чтобы бюджет в 2016 году свести без прорех и недостач, надо, чтобы среднегодовая стоимость доллара в итоге составляла 74,42 руб. Она же оценивается в 68,55 руб. с учетом волатильности первого квартала.

Теоретический дефицит бюджета-2017 может составить 3,5−3,8% ВВП. Расходы на оборонку останутся в привычных масштабах, однако власть большое внимание постарается уделить социальному балансу и будет поддержать бюджетников так, чтобы на выборах 2018 года они поддержали ее.