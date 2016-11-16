Доха, 16 ноября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Неформальная встреча членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может состояться в пятницу, 18 ноября, в Дохе. На мероприятии планируют прийти к консенсусу по поводу алжирских договоренностей о заморозке уровня добычи нефти. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Reuters сегодня, 16 ноября.

В. Ф. Мальцев. Нефтевышки. 1961

Как ранее стало известно, сейчас ОПЕК выходит на последний этап согласования сделки по заморозки уровня добычи нефти, писало Bloomberg. Соглашение должно быть готово к встрече членов картеля в Вене 30 ноября, тогда же должны объявить о квотах на добычу для Ирана, Нигерии и Ливии, так как сокращение нефтепроизводства произошло в этих странах по независящим от них причинам. Издание отмечало, что особые усилия для сокращения разрыва между крупнейшими производителями группы прилагают Катар, Алжир и Венесуэла. В то же время сообщалось, что некоторые противоречия между Саудовской Аравией, Ираном и Ираком так и остались неразрешенными.

Напомним, что в конце сентября в Алжире состоялась неформальная встреча ОПЕК, на которой было принято решение о заморозке добычи нефти на уровне в 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Но тогда многие детали сделки оставались нерешенными, для проработки алжирских договоренностей была создана специальная комиссия. Финальная встреча, на которой должно быть объявлено решение ОПЕК, состоится 30 ноября в Вене. За несколько дней до этого члены картеля также встретятся с другими мировыми нефтепроизводителями, не входящими в Организацию для консультаций.

Ранее, как передавало ИА REGNUM, члены ОПЕК не раз говорили о том, что ожидают присоединения к сделке России. В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак подчеркивал, что российская сторона готова пойти на эту меру, но для начала необходимо согласие между самими членами картеля. Москва считает «заморозку» наиболее эффективным инструментом стабилизации на нефтяном рынке. Сейчас, по мнению министра, гораздо больше шансов на то, чтобы заключить сделку, чем было в апреле в столице Катара. Так, на этой неформальной встрече в Дохе в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) может принять участие и глава Минэнерго РФ, сообщали в пресс-службе ведомства.