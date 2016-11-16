Душанбе, 16 ноября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Таджикистан сегодня, 16 ноября, отмечает День президента. Этот день не объявлен официальным выходным, однако по стране проходит множество мероприятий, посвященных новому празднику.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

В столице республики состоялся конкурс на лучший рисунок «Президент глазами детей», конкурс на лучшее чтение стихов о Лидере нации объявило Министерство внутренних дел Таджикистана. Участие в нем могли принять сотрудники правоохранительных органов и их дети, курсанты Академии МВД и ветераны милиции, а также другие граждане.

Кроме того, в городах и районах Согдийской области, что на севере Таджикистана, запланировано проведение ряда культурно-спортивных мероприятий.

По всей стране библиотеки и музеи работают в режиме «открытых дверей», там проходят выставки художников и фотографов, посвященные Лидеру нации, а также организован показ книг президента. Письменное творчество Эмомали Рахмона сегодня показывают и во всех общеобразовательных школах и вузах республики.

В воинских частях организованы встречи военнослужащих с известными в Таджикистане личностями под девизом «Преданность президенту — преданность Родине».

Большие портреты Эмомали Рахмона с надписью «Наш президент — наш Лидер» установлены сегодня во всех областных, городских и районных центрах страны.

Отметим, День президента Таджикистана — самый молодой праздничный день в этой среднеазиатской стране. Глава государства «разрешил» отмечать его профессиональный праздник ровно полгода назад — 16 мая 2016 года.

Напомним, таджикские чиновники предлагали назвать новый праздник Днем Лидера нации и отмечать его 5 октября — в день рождения Эмомали Рахмона. Однако было решено назначить его на 16 ноября — в этот день в 1992 году была открыта XVI сессия Верховного Совета Таджикистана, на которой Эмомали Рахмонов был избран председателем Верховного Совета республики.