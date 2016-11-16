Калуга, 16 ноября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления областного центра Александр Иванов и депутаты городского парламента 15 ноября приняли участие в отчётной конференции местного отделения партии «Единая Россия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Александр Иванов обсудил повестку конференции «Единой России» с ее участниками

На конференции были подведены итоги кампании по выборам депутатов Государственной думы. В своём выступлении Александр Иванов подчеркнул, что авторитет партии в значительной степени зависит от конкретного решения жизненно важных вопросов населения и строгого партийного контроля за их решением.

«Приоритетными вопросами, волнующими избирателей, были благоустройство, водоснабжение, переработка бытовых отходов, расселение из аварийного жилья, капитальный ремонт, неэффективная деятельность управляющих компаний, положение дел в сфере ЖКХ, — отметил глава городского самоуправления. — Депутаты городской думы Калуги на встрече с вновь избранными депутатами Государственной думы уже обсудили наиболее животрепещущие для населения проблемы, которые требуют решения на федеральном уровне. Радует, что мы пришли к общему пониманию важности и необходимости решения наболевших вопросов в самое ближайшее время. Намечено, что такие встречи станут регулярными».

Глава Калуги затронул также вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. «Хочу обратиться к присутствующим с предложением поддержать инициативу губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова о придании дню победного окончания Стояния на реке Угре статуса государственного праздника. Поддержав данную инициативу, мы не только отдадим дань уважения великому историческому наследию нашей страны, мы сделаем еще один важный шаг в деле патриотического воспитания и формирования у молодежи чувства гордости за свою Родину, уважительного и ответственного отношения к историческим завоеваниям и достижениям наших предков», — подчеркнул Александр Иванов.