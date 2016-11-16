Сеул, 16 ноября, 2016, 11:20 — ИА Регнум.



Korea.net Пак Кын Хе

Похоже, Южная Корея становится свидетелем последних дней пребывания президента страны Пак Кын Хе у власти. За последние несколько недель страна была поражена информацией о том, что подруга президента страны Чой Сун-силь оказывала на главу государства значительное влияние, от написания для неё речей до вмешательства в ряд государственных дел, несмотря на то, что она не занимает никакого положения в правительстве, пишет Хьюнг-А Ким в статье для East Asia Forum.

На улицы южнокорейских городов вышли сотни тысяч недовольных протестующих, которые требуют её отставки или импичмента, однако Пак, по всей видимости, готова оставаться у власти до конца её пятилетнего срока, который закончится в феврале 2018 года.

В ответ на давление общественности она сняла с должности главу своей администрации и пять ближайших помощников, а также назначила нескольких влиятельных лиц из прежних администраций. Помимо этих мер, Пак заявила, что признает результаты расследования скандала с Чой, тогда как рейтинг главы страны упал до рекордных 5%.

Скандал с Пак отличается от тех, в которых были замешаны её предшественники, тем, что она фундаментально неверно распределила свои президентские полномочия. Делегация части таких полномочий её не избранной народом фаворитки приравнивается к «разрушению конституции», что лежит в основе протестных акций, участники которых считают, что Парк потеряла любую, как законную, так и моральную легитимность.

Будучи дочерью покойного президента Пак Чон Хи, она стала идеальной находкой для партии «Сэнури», поскольку за неё не глядя проголосовало 33% граждан страны, по большей части пожилых, которые с теплотой вспоминали времена авторитарного режима и надеялись на второе пришествие экономического чуда, достигнутого при её отце. Тем не менее своими действиями она привела к тому, что роль её правительства и законодателей из партии «Сэнури» свелась исключительно к формальным функциям. И несмотря на это, до недавнего времени консервативные элиты и бизнес поддерживали Пак. Автор отмечает, что тот взрывной характер нынешних обличений связан с двумя факторами.

Во-первых, Пак обличила одна из тех сил в элитах, которые её поддерживали, а именно — консервативные СМИ. Так, первым о скандале с участием Пак сообщил канал JTBC, принадлежащий компании JoongAng Media Network, которая, в свою очередь, связана с Samsung. Уделяя особое внимание моральной составляющей скандала, телеканал JTBC, как и ряд других СМИ, избежал внимания общественности к собственной роли в политике Пак.

Во-вторых, сокрушительные результаты апрельских выборов убедили партию «Сэнури» пожертвовать Пак, возложив на неё всю ответственность. Партия может даже пойти на изменение своей структуры и выбор нового названия, как уже бывало прежде, особенно во время приготовления к президентским выборам 2017 года.

Ни одному президенту Южной Кореи не удалось избежать скандала с момента демократизации страны в 1987 году. Один из бывших глав государства Но Му Хён был даже доведен до самоубийства из-за начала в его отношении расследования по подозрению в коррупции. Несмотря на нынешний политический и социальный хаос, который вызвал скандал с Чой Сун-силь, он может стать началом реальных перемен в стране.