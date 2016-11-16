Пекин, 16 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei представила свою новинку — смартфон Mate 9 (М9), который китайские журналисты уже успели окрестить «убийцей iPhone». Впервые в истории китайской компании стоимость смартфона превысила «психологическую» отметку в 5 тыс. юаней (47,8 тыс. рублей).

Sina.com.cn Huawei Mate 9

«Мы с полной уверенностью можем заявить, что М9 по всем характеристикам опережает своего ближайшего конкурента — iPhone 7. Кроме того, при создании М9 использовался целый ряд революционных технологий, которые вызовут восторг даже у самых искушенных пользователей», — сообщил журналистам директор по маркетингу корпорации Юй Чэндун.

Несколько месяцев назад Huawei представила флагманский смартфон P9, разработанный совместно с компанией Leica. Смартфон стал пользоваться популярностью как на территории КНР, так и за ее пределами, данный факт подтолкнул руководство к созданию первого смартфона премиум-класса, пишет «Сина синьвэнь».

Новый смартфон поступит в продажу в трех версиях: Regular, Pro и Porsche. «Базовая» версия смартфона обойдется покупателям в 3−4 тыс. юаней, в зависимости от объема памяти. Стоимость версии Pro составит 4−5 тыс. юаней. За смартфон, разработанный при содействии дизайнеров немецкого автоконцерна Porsche, придется заплатить 8999 юаней. Стоимость данной версии в Европе составит 1395 евро.

Mate 9 будет оснащен 6-дюймовым экраном в разрешении Full HD. Объем оперативной памяти составит от 4 до 6 Гб. Новинка будет поддерживать карты памяти, Mate 9 получил 12-мегапиксельную двойную камеру лазерной и фазовой фокусировкой.