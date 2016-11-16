Москва, 16 ноября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. В среду, 16 ноября, правительство Российской Федерации (РФ) соберется на срочное заседание. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство Российской Федерации

«Коллеги, я хотела бы с вами посоветоваться, — говорит Матвиенко. — У нас будут некоторые изменения временные в повестке в связи с тем, что назначено срочное заседание правительства на 12:00 мск».

При этом спикер Совета Федерации не уточнила, с чем связано это срочное заседание, и что именно будут обсуждать политики.

В пресс-службе правительства чуть позже отметили, что заседание является плановым: оно должно было состояться 17 ноября, но было перенесено на более ранний срок из-за плотного графика премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.