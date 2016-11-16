Вашингтон, 16 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. По предварительным итогам подсчёта голосов американских избирателей на выборах президента США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала на один миллион голосов больше, чем её соперник — победивший на выборах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, пишет газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы США

Уточняется, что в некоторых штатах за Клинтон проголосовали 61 963 234 избирателей, за Трампа — 60 961 185. Несмотря на то, что общие итоги выборов подведены, точное количество голосов продолжает подсчитываться в штатах Калифорния, Юта и Вашингтон. Итоги голосования не подведены в Мичигане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно американской двухступенчатой системе выборов, Трамп уже заручился поддержкой 290 выборщиков при 270 необходимых и победил на выборах. При этом он проигрывает своей сопернице Хиллари Клинтон по количеству голосов избирателей почти на миллион голосов.

Напомним, президент избирается раз в четыре года. Выборы в США непрямые, так как победитель определяется Коллегией выборщиков. Для победы на выборах кандидат в президенты должен набрать как минимум 270 голосов Коллегии выборщиков. Так, Трамп получил голоса 290 выборщиков, Клинтон — 232.