Таллин, 16 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В 2017 году в Эстонии может быть введен так называемый «сахарный налог» на прохладительные напитки с целью стимулирования уменьшения потребления продуктов с высоким содержанием сахара. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает эстонское Raadio 4, отмечая, что подобное налоговое нововведение обсуждается в рамках нового коалиционного договора правительства. В то же время производители лимонада и соков с такой инициативой не согласны.

Meditsina.org Cахар

По словам руководителя второго по объемам завода по производству пива и лимонадов страны A. Le Coq Тармо Ноопа, непонятно, на чем основывается данное предложение: «У нас сам факт такого налога на напитки вызывает недоумение. Если взглянуть на структуру потребления сахара и количеству получаемых калорий населением Эстонии, то на первом месте находится выпечка, на втором — конфеты, шоколад и прочие сладости и лишь третьими в этом списке идут прохладительные напитки. При том, что они как раз составляют самую незначительную часть ежедневно потребляемой энергии». По словам Ноопа, если цель налога — снижение потребления сахара, то почему начинают с конца списка?

Нооп указывает, что подобное нововведение сделает неконкурентоспособной эстонскую продукцию на внешнем и внутреннем рынках, что негативно скажется и на экономических показателях самих предприятий. Для потребителей это будет означать повышение цен — не ниже 10%. Решение выглядит непродуманным, подчеркивает он и отмечает, что в соседней Финляндии с 2017 года от такого налога решено, наоборот, отказаться.

Кроме того, сами производители прохладительных напитков не были абсолютно вовлечены в процесс обсуждения данной проблемы, поэтому до сих пор не ясно, каких целей, кроме сбора дополнительных средств в госбюджет, хотят достичь инициаторы ведения «сахарного налога». «Пока это выглядит как очередное повышение налогов», — заявил директор A. Le Coq.

Ранее с призывом к новому правительству тщательно обдумать введение «сахарного налога» обратился Союз пищевой промышленности Эстонии. В свою очередь, министр здоровья и труда, председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский утверждает, что «сахарный налог» коснется только прохладительных напитков, так как их влияние на здоровье жителей Эстонии признано самым губительным.