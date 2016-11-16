Москва, 16 ноября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Число обманутых дольщиков в России в настоящее время составляет почти 40 тысяч граждан. Об этом заявил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры РФ Антон Головин в ходе круглого стола, передает Интерфакс.

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«На данный момент по всей стране зарегистрировано порядка 39 тысяч граждан, имеющих проблемы в сфере долевого строительства. Таких объектов в этой сфере по всей стране — 745», — уточнил Головин.

«Ситуация в этой сфере постепенно выправляется, поскольку еще несколько лет назад в стране насчитывалось 70−80 тысяч обманутых дольщиков», — сказал представитель Генпрокуратуры РФ.

В настоящее время, по его словам, проблемные объекты имеются в 20 регионах страны.

Отметим за 9 месяцев 2016 года прокурорами выявлено более 7 тыс. нарушений закона в долевом строительстве, в отношении виновных возбуждено 456 уголовных дел.

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Как сообщает ИА REGNUM, по данным на июль 2016 года, в России насчитывается около 600 долгостроев жилых домов. Квартиры в них не получили 46 тыс. человек.

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