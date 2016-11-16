Москва, 16 ноября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В Москве утверждена концепция новогоднего оформления городского пространства. Как сообщает официальный портал мэрии столицы, выбран итальянский стиль. В праздники город будут украшать 35 елок с световыми и матовыми шарами разных ярких цветов, а также наконечниками в виде жар-птицы, варежками и валенками со снегирями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя Москва

«Логотип приближающегося года Огненного Петуха выполнен в красных и бежевых цветах, а элементы орнамента — в белом цвете с красными и синими вставками», — уточняется на портале.

Логотип будет нанесен на новогодних шарах, кроме того, его будут использовать при украшении витрин магазинов, проездных билетов общественного транспорта и парков.

Кроме того, на площадках готовящегося фестиваля «Путешествие в Рождество» будут размещены тематические элементы праздничного освещения.

Согласно информации, опубликованной на сайте Ростендер, на поставку новогоднего оформления в столице в 2016 году требуется 5,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице завершается подготовку к новогодним праздникам. Глава департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы Виталий Сучков заявил, что рождественский фестиваль будет длиться в два раза дольше обычного.

Напомним, в 2015 году в тендерной документации, размещенной на портале госзакупок сообщалось, что для празднования 2016 года, елки обошлись дороже. Согласно концепции оформления территорий Москвы следовало, что город будет закупать 62 искусственные ели против прошлогодних 98. При этом затраты выросли в два раза: начальная цена тендеров на покупку и украшение елок составляла 258,7 млн рублей.