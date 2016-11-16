Куйбышев, Новосибирская область, 16 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Алик Андронов победил в конкурсной процедуре на право возглавить город Куйбышев Новосибирской области. За него проголосовали 21 из 24 депутатов местного горсовета, еще три бюллетеня были испорчены.

Nsau.edu.ru Алик Дронов возглавит город Куйбышев Новосибирской области

Вместе с Аликом Андроновым документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города, по данным сайта «Восемь плюс один», подавали начальник куйбышевского отдела ОГУП «Техцентр Новосибирской области» Сергей Беспятых, технический директор ООО «Транснефть» Вячеслав Котляров, индивидуальные предприниматели Виктор Марчуков и Олег Неволин.

Нынешний мэр Владимир Максимов документы не подавал. Максимов выиграл прямые выборы в 2011 году, тогда он выдвигался от ЛДПР. В марте этого года подошел к концу его пятилетний срок полномочий. Нового мэра Алика Андронова поддерживала «Единая Россия».

По словам председатель конкурсной комиссии Алены Мериновой, на обоих этапах конкурса — знание законодательной базы и программа развития города — лучше других зарекомендовал себя Андронов. По итогам конкурса, на рассмотрение депутатов вынесли две кандидатуры — Алика Андронова и Виктора Марчукова. Каждому из кандидатов предоставили по пять минут для представления программы развития города. Виктор Марчуков снял свое выступление (но не кандидатуру).

Решение вступает в силу сразу после его принятия. Но Алику Андронову еще предстоит уволиться с прежнего места работы и принять дела у прежнего главы — Владимира Максимова. Алик Андронов является директором куйбышевского сельскохозяйственного техникума и бывшим первым замглавы администрации Куйбышевского района.

Отметим, прямые выборы глав муниципальных образований были отменены практически по всей территории Новосибирской области, за исключением Новосибирска и наукограда Кольцова.