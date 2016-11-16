Москва, 16 ноября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Юрлица и физлица будут платить различную пошлину при инициировании процедуры банкротства, для граждан величина госпошлины будет снижена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон принимается в связи с вступлением в силу норм законодательства о банкротстве физлиц. Размер госпошлины будет различаться в зависимости от того, кто подал заявление о признании банкротом — гражданин или юрлицо. Для физлиц сумму предлагается уменьшить в 20 раз: таким образом, для граждан устанавливается пошлина в 300 рублей, в то время как для юрлиц она остается прежней — 6 тыс. рублей. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2017 года.