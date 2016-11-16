Москва, 16 ноября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Пятипроцентное укрепление нефтяных котировок 15 ноября привело к значительному укреплению российской валюты, считает аналитик TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Энергетический форум в Дохе, который состоится 17−18 ноября, станет определяющим событием перед саммитом ОПЕК в Вене 30 ноября. И, вероятно, его результаты, в том числе встречи и переговоры ключевых участников договоренности о регулировании мировой добычи, могут дать представление о судьбе соглашения о заморозке добычи сырья. Наравне с внешними факторами позитивное влияние на курс национальной валюты оказывает налоговый период. Совокупность этих факторов послужит основой для дальнейшего укрепления рубля», — пояснил Егоров.

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«Сегодня, 16 ноября, в первой половине дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, протестирует сверху уровень 64,00. В зависимости от динамики нефтяных цен, не исключена попытка снижения в диапазон 63,50 — 63,75», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 ноября Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро. Официальный курс американской валюты снизился на 30,43 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Он составил 65,55 рубля. Официальная стоимость евро упала на 43,32 копейки. На 16 ноября курс европейской валюты установлен на уровне 70,62 рубля. Нефть марки Brent выросла до 47,14 доллара за баррель.