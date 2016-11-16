Москва, 16 ноября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. В Москве для оперативного реагирования на меняющиеся погодные условия и для осуществления дополнительной безопасности пешеходов установлено порядка 6 000 контейнеров с противогололедной крошкой, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Емкости окрашены в ярко-оранжевый цвет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка улицы во время снегопада

«Их размещают в потенциально опасных местах — возле остановок общественного транспорта, на тротуарах и пешеходных маршрутах рядом с местами притяжения людей, возле подземных пешеходных переходов, транспортно-пересадочных узлов», — уточняется на портале.

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В Комплексе городского хозяйства столицы заявили о полной готовности городских коммунальных служб к уборке улиц. Выделено порядка 10 000 единиц спецтехники и 20 000 рабочих.

Напомним, ежегодно на реагенты в Москве из бюджета тратятся миллиарды. В августе 2016 года пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике сообщила, что городу на зимний период 2016—2017 года требуются реагенты на основе композиции хлористого кальция с другими хлоридами на сумму 4,2 миллиарда рублей. Кроме того, в столице для обработки дворовых территорий, межквартальных проездов и тротуаров применяются реагенты, в состав которых входят мраморный щебень, соль, муравьиная кислота и пищевая соль.

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