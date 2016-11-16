Магадан, 16 ноября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Магаданской области подведены итоги лососевой путины 2016 года. Её итогом стал вылов более 4 тысяч тонн рыбы, на 405 больше запланированного объёма в 3,1 тыс. тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Таких показателей удалось достичь благодаря массовому подходу рыбы на нерест. По данным заместителя директора ФГБНУ «Магадан НИРО» Владимира Волобуева, заход горбуши на нерестилища в реки североохотоморского побережья в 2016 году увеличился по сравнению с путиной двухлетней давности более, чем в четыре раза, и составил около шести миллионов рыб. Владимир Волобуев надеется, что такой рост запасов горбуши поколения неурожайной чётной линии лет даёт надежду на выход из депрессивного состояния, которое наблюдается с 2000 года.

Губернатор Магаданской области Владимир Печёный отметил, что, вопреки прогнозам о низком подходе лосося на нерест, объём вылова был увеличен повсеместно на Дальнем Востоке. «По мнению специалистов, причиной увеличения численности лососей является, введенный, в том числе и по нашей инициативе, запрет дрифтерного промысла лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — сказал Владимир Печеный.

В итоге в этом году промышленные компании выловили 3523,8 тонн рыбы, представители коренных малочисленных народов Севера — 282,2 тонн, любители и спортсмены — 168,3 т, ученые и исследователи — 15,8 тонн, рыбоводы — 46,9 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина успешна прошла и на Камчатке (Выловлено 225 тысяч тонн рыбы), и в Хабаровском крае (85 тысяч тонн).

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