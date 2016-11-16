Ярославль, 16 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля предложила отменить бесплатное питание в школах для учащихся так называемых спортивных классов. Вопрос об этом внесен в муниципалитет города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Дети-спортсмены

Спортивные классы есть в 6 школах города, в них обучаются 573 ребенка. Учебный процесс в таких классах организован с учетом режима тренировок.

Бесплатное питание для этой категории было введено в 2008 году, однако спустя 8 лет мэрия Ярославля признала эту форму социальной поддержки «избыточной». Чиновники указывают на то, что бесплатно питаются дети вне зависимости от уровня дохода семьи.

«Вопросы… социальной защиты населения… отнесены к полномочиям органов федеральной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.

В случае отмены льготы, бесплатное питание смогут получить только дети из малоимущих семей согласно региональному Социальному кодексу. Их, по данным мэрии, всего 13 человек. Остальным придется оплачивать питание своих детей в школе самостоятельно. Экономия от отмены льготы составляет 4,4 млн рублей в год.

16 ноября проект решения был рассмотрен на комиссии по социальной политике муниципалитета. Он встретил резкую критику со стороны ряда депутатов.

«Экономить на детях-спортсменах безнравственно. Тем более в той ситуации, когда губернатор Дмитрий Миронов говорит о сохранении всех социальных обязательств на 2017 год. Поддерживать только малоимущих — это в корне не верно. Родители спортсменов и так несут большие затраты на приобретения инвентаря и одежды, поездки на соревнования. Я предлагаю мэрии даже не выносить этот вопрос на муниципалитет», — сказал член фракции КПРФ Антон Голицын.

С ним согласились представители других фракций. В ответ директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова сказала, что 700 детей-спортсменов, которые не ходят в спортивные классы, не получают бесплатного питания. На что депутаты возразили, что бесплатное питание нужно предоставить и им.

В итоге члены комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля единогласно решили перенести рассмотрение этого вопроса, чтобы разобраться в нем дополнительно. При этом отметили, что отменять льготы нельзя.