Москва, 16 ноября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Джоном Керри 17 ноября в перуанской столице Лиме. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри и Сергей Лавров

Как ожидается, темами встречи глав внешнеполитических ведомств станут ситуация в Алеппо, обстановка на Украине и санкционная политика в отношении Москвы. Встреча пройдет 17 ноября по времени Перу, когда в Москве уже наступит 18 ноября, уточнил Рябков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 17 по 23 ноября в Лиме пройдет саммит стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Не исключено, что в рамках форума состоится встреча главы РФ Владимира Путина и действующего президента США Барака Обамы.