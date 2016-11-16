Москва, 16 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Процедура получения налогового вычета при заключении договора добровольного страхования жизни упрощается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

В настоящее время вычет предоставляется при сдаче налоговой декларации по НДФЛ. Его также можно оформить до окончания налогового периода у работодателя в случае, если взносы по договору удерживались из выплат в пользу налогоплательщика и перечислялись в соответствующие фонды или страховые организации работодателем.

На сегодняшний момент, согласно информации Всероссийского союза страховщиков, 99% договоров страхования жизни заключаются без участия работодателя, и социальный налоговый вычет большинство налогоплательщиков могут оформить только по окончании налогового периода.

Закон предусматривает возможность получения соответствующего социального налогового вычета у работодателей до окончания налогового периода, при условии подтверждения такого права налоговым органом. «Это исключит необходимость заполнения налогоплательщиком налоговой декларации по НДФЛ и существенно облегчит процедуру получения такого налогового вычета для лиц, уплачивающих страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни самостоятельно», — отмечают в правительстве. Речь идет об упрощении получения вычета по договорам страхования жизни, заключенных на срок от 5 лет.