Калуга, 16 ноября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В поселке Сабуровщино Бабынинского района Калужской области из аварийного жилья людей должны переселить в запланированный срок — до 30 ноября 2016 года, однако строительство многоквартирного дома еще не закончено. Об этом 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил официальный представитель пресс-службы регионального отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области Владислав Бояровский.

Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ в Калужской области В этом доме должны были справить новоселье переселенцы из аварийного жилья

По его словам, «фронтовики» также озабочены выполнением местными властями обязательств по расселению двух аварийных домов и в Жиздринском районе. Здесь в новом доме еще немало работы по внешней и внутренней отделке здания. В Людиновском районе 19 домов должны быть расселены в срок до 30 ноября, но три новых дома, куда переедут жители аварийных домов, еще находятся в стадии строительства. Есть серьезные трудности с выполнением сроков переселения из аварийного жилья и в Козельском районе.

«Представители ОНФ обратили внимание на массовое невыполнение контрактных обязательств со стороны застройщиков. Во многих муниципалитетах Калужской области, где в 2016 году реализуется государственная программа по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья, строители просрочили даты ввода в эксплуатацию домов и в ряде случаев на срок более года. Поскольку в планируемые сроки расселить жителей не получится, вероятно, последует сдвиг сроков ввода домов, как это уже происходило ранее. Такой «подход» вряд ли может способствовать эффективному выполнению важнейшей государственной программы», — считает активист ОНФ Владимир Исайкин.

В этой связи калужские «фронтовики» намерены обратиться в областное министерство строительства и ЖКХ с просьбой оценить эффективность выполнения государственной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в 2016 году.