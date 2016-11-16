Токио, 16 ноября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Одна из центральных японских газет «Санкэй симбун» совместно с телекомпанией FNN «Фудзи ньюс» провела опрос общественного мнения по поводу ожиданий продвижения в вопросе территориального размежевания Японии и России в ходе намеченного на 15 декабря с. г. визита в Японию президента РФ Владимира Путина.

Bosai3.com Курильские острова

Опрос показал, что 67,9% японцев надеются на позитивные сдвиги в решении так называемого территориального вопроса, под которым подразумеваются претензии японского правительства на законно принадлежащие России южнокурильские острова — Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан с прилегающими к ним обширными и богатыми ресурсами 200-мильными экономическими зонами.

Особенно велики такие ожидания на прилегающем к российской территории северном японском острове Хоккайдо. Здесь 74,4% ответивших рассчитывают на нахождение какого-то продвижения на переговорах о принадлежности указанных островов. При этом 40% жителей Хоккайдо по-прежнему выступают за «возвращение» Японии всех Южных Курил. Но, как сообщает «Санкэй симбун», среди участников опроса оказалось немало тех, кто призывает к более гибкому подходу в поиске решения «территориального вопроса», не замыкаясь на требовании всех четырех островов. По недавно опубликованным другой японской газетой «Майнити симбун» данным, таких в Японии большинство — 57%.