Авара, Япония, 16 ноября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. После трагедии на «Фукусиме-1» Япония постепенно продолжает восстанавливать свои атомные станции. Так, Комитет по контролю над атомной энергетикой страны выдал разрешение на продление эксплуатации третьего энергетического блока АЭС «Михама» в префектуре Фукуи, который проработал уже более 40 лет. Об этом стало известно из сообщения Комитета.

Headlines.yahoo.co.jp АЭС «Михама»

История АЭС «Михама» началась в 1967 году, когда стали возводить станцию. Она располагается в 320 километрах к западу от Токио, на острове Хонсю. Здесь имеется всего три реактора типа PWR мощностью 340 МВт. Общая мощность станции достигает 826 МВт. После аварии на «Фукусиме-1», по японскому законодательству, все станции, проработавшие более 40 лет, должны быть демонтированы. Однако если АЭС проходит все проверки, и комиссия признает ее безопасность, то срок эксплуатации станции могут продлить. Так произошло и с АЭС «Михама»: остановленным в 2015 году двум первым энергоблокам решили продлить работу еще на 10 лет. Первый энергоблок теперь отключат в 2020 году, второй — в 2022 году. Что касается третьего энергоблока, то его срок службы заканчивался в этом году, но после ряда проверок эксплуатацию блока продлили до 60 лет, то есть до 2036 года.

Вообще впервые после трагедии на АЭС «Фукусима-1» разрешили продлить срок службы энергоблоков старше 40 лет на АЭС «Такахама» в апреле 2016 года. Причем и АЭС «Михама», и АЭС «Такахама» находятся в состоянии остановка, так как для перезапуска необходимо разрешение местных властей и одобрение население, а после «Фукусимы» настроения в стране царят крайне антиядерные.

Трагедия на японской «Фукусиме-1» стала третьей за всю историю атомной энергетики крупнейшей аварией на АЭС после Три-Майл-Айленда и Чернобыльской катастрофы. До этого в Японии на атомную энергетику приходилась доля примерно в 30%. Крупная авария послужила серьезным мотивационным фактором, чтобы остановить работу вообще всех АЭС. Но позже власти ввели новые нормы безопасности и стали выдавать разрешения на возобновление работу некоторых станций. Таким образом, в Японии уже перезапущены такие станции как АЭС «Сэндай», расположенная в префектуре Кагосима. Кроме того, в 2016 году хотят возобновить эксплуатацию энергоблока №3 на АЭС «Итака» на острове Сикоку. Но, как было сказано выше, народ сопротивляется. В стране, что неудивительно, усилилось антиядерное движение, поэтому возобновлять работу станций крайне трудно.

Стоит отметить, что авария на «Фукусиме-1» пробудила антиядерные силы не только в самой стране, но и за ее пределами, особенно в Европе. Яркий пример тому Германия, где после атомной в Японии усилилось влияние «зеленых» и которая решила в ближайшие десятилетия остановить все своих АЭС и сделала ставку на развитие ВИЭ. Италия, Бельгия и ряд других стран последовали этому же примеру. В то же время такие государства как, например, Франция, где атомная промышленность занимает львиную долю в энергобалансе страны, или Южная Корея осуществили дополнительные проверки своих АЭС, организовали мероприятия по повышению осведомленности населения об атомных технологиях и продолжили курс на развитие гражданской ядерной промышленности.

Кстати, до трагедии на «Фукусиме-1» самая серьезная авария на японских атомных станциях произошла именно на АЭС «Махама» 9 августа 2004 года, когда случился прорыв трубы парогенератора. Выделился раскаленный пар температурой от 150 до 200 градусов по Цельсию. В результате сгорели четыре человека, еще 18 получили ожоги, один из которых впоследствии умер в больнице. Что касается радиоактивных выбросов, то по официальным данным, радиоактивные вещества не вышли за пределы реактора благодаря срабатыванию системы остановки, но этот факт все же подергается сомнению. За несколько лет до этого на станции было зафиксировано еще несколько случаев незначительных выбросов радиоактивных веществ.