Оренбург, 16 ноября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В образовательные организации Оренбургской области передали 12 школьных автобусов. До конца месяца ожидается пополнение областного парка школьных автобусов на 18 машин, приобретенных на средства федерального бюджета. Передача основной партии состоялась 15 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ив региональном министерстве образования.

Minobr.orb.ru Школы Оренбуржья получили новые автобусы

Получателями семи «Газелей» стали школы Сорочинского городского округа, Оренбургского, Сакмарского, Светлинского и Тюльганского районов. Три автобуса «ПАЗ» отправились в образовательные организации Тоцкого и Новоорского районов. Два автобуса «ФОРД» будут возить ребят из Оренбурга и Саракташского района.

Поступление в область еще шести «Газелей» для Асекеевского, Красногвардейского, Матвеевского, Новосергиевского и Ташлинского районов ожидается до 30 ноября.

Заместитель министра образования области Юрий Мерзляков подчеркнул, что поставка транспорта за счет федеральных средств позволит значительно ускорить обновление школьного автопарка.

«Последний раз автобусы для образовательных организаций Оренбуржья поступали за счет федерального бюджета в 2013 году. С того времени финансировать обновление школьного автопарка приходилось на средства областного и муниципальных бюджетов. Поэтому сегодняшняя помощь из федерального центра весьма кстати».

Как отметил Юрий Мерзляков, с 1 января 2017 года согласно новым правилам перевозки организованных групп детей должны использоваться автобусы со сроком эксплуатации не более 10 лет. В связи с этим автопарк школьных автобусов области требуется обновить на 41 единицу. До конца 2016 года он пополнится на 34 машины, включая ноябрьскую и более ранние поставки.

По данным Минобра области, на долю сельских в Оренбуржье приходится 78,4% школ (676), в них обучается 87 736 человек или 41% общего числа учащихся. Для обеспечения доступности качественного образования детям из малочисленных сел ежедневно осуществляется подвоз к базовым школам более 9,5 тыс. человек. На школьных маршрутах задействовано 448 автобусов, соответствующих ГОСТ, оснащенных системой ГЛОНАСС и оборудованных тахографами.

В период с 2011 по 2013 годы в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования для школ области было приобретено 343 автобуса на сумму более 382 миллионов рублей, что позволило обновить транспорт, выработавший свой технический ресурс.