Москва, 16 ноября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Усиление российского культурного и гуманитарного присутствия в мире потребует существенного увеличения федерального бюджета на внешнеполитическую деятельность в последующие три года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Err.ee Посольство России в Эстонии

«Раздел «Внешнеполитическая деятельность на 2017 год качественно увеличена, но мы считаем это увеличение недостаточным в связи с геополитическими, поистине цивилизационной важности задачами, которые стоят перед сегодняшней Россией, прежде всего к отношению к русскому языку как цементирующей основе великого, без патетики, русского мира», — сказал он.

В мире сегодня русских школ больше закрывается, чем открывается, программа «Русская школа» и другие инфраструктурно значимые программы «Россотрудничества» должны быть поддержаны в качественно большей степени, «если мы хотим выполнить программную установку президента о том, что должны наращивать в несколько раз наше гуманитарное культурного присутствия в мире и на порядок увеличить его там, где говорят по-русски или понимают русский», подчеркнул Слуцкий.

Все, что касается сегодня деятельности загранучреждений и МИДа, тоже должно быть в ближайшее время пересмотрено, добавил он. «Основой советской дипломатической школы всегда было изучение языка страны пребывания, а затем уже английского, французского и прочих важных языков международного общения, и в десятках развивающихся стран численность посольств должна быть увеличена», — отметил депутат.

«Российские посольства должны быть крупнее — они и так работают изо всех сил, работают эффективно, но их численность должна быть пересмотрена, для этого должно быть существенное повышение господдержки по программы внешнеполитической деятельности», — сказал парламентарий.

Согласно проекту бюджета на 2017−2019 годы, финансирование внешнеполитической деятельности России за три года вырастет на 5,8 млрд руб. На госпрограмму «Внешнеполитическая деятельность» в 2017 году будет направлено 123 млрд рублей, в 2018 году — 124,8 млрд рублей, в 2019 году — 127,5 млрд рублей.

Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 18 ноября.