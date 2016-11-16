В Госдуме настаивают на увеличении числа посольств России в мире
Москва, 16 ноября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Усиление российского культурного и гуманитарного присутствия в мире потребует существенного увеличения федерального бюджета на внешнеполитическую деятельность в последующие три года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Раздел «Внешнеполитическая деятельность на 2017 год качественно увеличена, но мы считаем это увеличение недостаточным в связи с геополитическими, поистине цивилизационной важности задачами, которые стоят перед сегодняшней Россией, прежде всего к отношению к русскому языку как цементирующей основе великого, без патетики, русского мира», — сказал он.
В мире сегодня русских школ больше закрывается, чем открывается, программа «Русская школа» и другие инфраструктурно значимые программы «Россотрудничества» должны быть поддержаны в качественно большей степени, «если мы хотим выполнить программную установку президента о том, что должны наращивать в несколько раз наше гуманитарное культурного присутствия в мире и на порядок увеличить его там, где говорят по-русски или понимают русский», подчеркнул Слуцкий.
Все, что касается сегодня деятельности загранучреждений и МИДа, тоже должно быть в ближайшее время пересмотрено, добавил он. «Основой советской дипломатической школы всегда было изучение языка страны пребывания, а затем уже английского, французского и прочих важных языков международного общения, и в десятках развивающихся стран численность посольств должна быть увеличена», — отметил депутат.
«Российские посольства должны быть крупнее — они и так работают изо всех сил, работают эффективно, но их численность должна быть пересмотрена, для этого должно быть существенное повышение господдержки по программы внешнеполитической деятельности», — сказал парламентарий.
Согласно проекту бюджета на 2017−2019 годы, финансирование внешнеполитической деятельности России за три года вырастет на 5,8 млрд руб. На госпрограмму «Внешнеполитическая деятельность» в 2017 году будет направлено 123 млрд рублей, в 2018 году — 124,8 млрд рублей, в 2019 году — 127,5 млрд рублей.
Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 18 ноября.