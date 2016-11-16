Новосибирск, 16 ноября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Новосибирске многодетная семья спаслась во время пожара, но лишилась жилья. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, происшествие произошло вечером 15 ноября в Кировском районе города. Загорелся частный дом. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям строения и перешел на соседний дом на этом же участке. В оперативную службу МЧС России позвонили очевидцы.

Виктор Бороских В Новосибирске семья с 11 детьми спаслась из огня, но лишилась крова

В доме жила многодетная семья: двое взрослых и супруги с 11 детьми, девять из них приемные — самому старшему 20 лет, младшему ребенку исполнилось два года. Все они успели эвакуироваться без травм и ожогов. В момент тушения пожара их отправили в подвижной пункт полиции и пункт обогрева МЧС.

Пожар потушили достаточно быстро — в течение 10 минут, на ликвидацию открытого горения потребовалось в два раза больше времени. В тушении участвовали 28 человек и десять единиц техники. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину возникшего пожара.

«Администрация района предложила погорельцам переехать в организованный для них пункт временного размещения, но они предпочли пока остановиться у родственников», подчеркнули в новосибирском управлении МЧС.